В Москве возбудили дело по факту убийства пенсионерки с использованием грифа от гантели

На юге Москвы задержали молодого человека 1996 года рождения по обвинению в убийстве его 70-летней бабушки.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу столичного СУ СК России.

Отмечается, что ЧП произошло 24 мая в квартире пенсионерки на Братеевской улице. Установлено, что женщина была жестоко избита. Подозреваемый нанёс ей несколько ударов по голове грифом от гантели, а затем задушил шнурком.

Юноша задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «убийство».

На месте преступления проводятся следственные мероприятия.

Ранее сайт Newinform сообщал, что в Петропавловске-Камчатском возбуждено уголовное дело по факту нападения 16-летнего подростка с ножом на своего отца.