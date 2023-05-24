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В Москве возбудили дело по факту убийства пенсионерки с использованием грифа от гантели

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На юге Москвы задержали молодого человека 1996 года рождения по обвинению в убийстве его 70-летней бабушки.
В Москве возбудили дело по факту убийства пенсионерки с использованием грифа от гантели
  • © РИА Новости / Кирилл Каллиников

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу столичного СУ СК России.

Отмечается, что ЧП произошло 24 мая в квартире пенсионерки на Братеевской улице. Установлено, что женщина была жестоко избита. Подозреваемый нанёс ей несколько ударов по голове грифом от гантели, а затем задушил шнурком.

Юноша задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «убийство».

На месте преступления проводятся следственные мероприятия.

Ранее сайт Newinform сообщал, что в Петропавловске-Камчатском возбуждено уголовное дело по факту нападения 16-летнего подростка с ножом на своего отца.

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