Узнать больше

«Коммерсантъ»: производители техники подняли цены из-за роста курса валют

Короткая ссылка
Производители электроники и бытовой техники подняли цены на товары из-за роста курсов доллара и евро.
«Коммерсантъ»: производители техники подняли цены из-за роста курса валют
  • Gettyimages.ru

По данным «Коммерсанта», в среднем на фоне ослабления рубля бытовая техника в России подорожала на 10—15%. В качестве примеров газета приводит бренды Beko, Tefal и Lex. 

Коммерческий директор Holodilnik.ru Алексей Погудалов отметил, что рост цен больше всего повлияет на продукцию, которая производится за пределами России: ноутбуки, смартфоны и планшеты. По его словам, стоимость вырастет уже с середины августа.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что финансовый регулятор считает существующую денежно-кредитную политику, включая плавающий курс и таргетирование инфляции, эффективной моделью поведения.

Курс доллара расчётами «завтра» на 10:29 мск растёт до 93,4 рубля, евро — до 101,61 рубля.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить