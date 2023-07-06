«Коммерсантъ»: производители техники подняли цены из-за роста курса валют

Производители электроники и бытовой техники подняли цены на товары из-за роста курсов доллара и евро.

По данным «Коммерсанта», в среднем на фоне ослабления рубля бытовая техника в России подорожала на 10—15%. В качестве примеров газета приводит бренды Beko, Tefal и Lex.

Коммерческий директор Holodilnik.ru Алексей Погудалов отметил, что рост цен больше всего повлияет на продукцию, которая производится за пределами России: ноутбуки, смартфоны и планшеты. По его словам, стоимость вырастет уже с середины августа.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что финансовый регулятор считает существующую денежно-кредитную политику, включая плавающий курс и таргетирование инфляции, эффективной моделью поведения.

Курс доллара расчётами «завтра» на 10:29 мск растёт до 93,4 рубля, евро — до 101,61 рубля.