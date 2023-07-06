Юрист Соловьёв оценил предложение повысить ограничивающие выезд за рубеж суммы долга

Иван Соловьёв, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России, прокомментировал в беседе с RT предложение директора Института исследования проблем современной политики Антона Орлова увеличить размеры долговых обязательств, предусматривающие запрет на выезд из России.

«Действительно, ограничения на выезд за рубеж для должников создают для них значительные неудобства, но при этом способствуют погашению имеющейся задолженности», — считает юрист.

Он добавил, что более действенным с точки зрения соблюдения прав человека было бы «предоставление возможности гражданину погасить задолженность при пересечении границы и следовать дальше».

«То есть упростить процедуру погашения долга и снятия запрета на выезд. Логика проста: есть деньги ехать за границу — значит, есть возможность и погасить долг. Не хочешь исполнять свои обязательства — оставайся дома», — подчеркнул Соловьёв.

Ранее в России предложили повысить ограничивающие выезд за рубеж суммы долга.