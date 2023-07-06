Юрист Соловьёв оценил предложение повысить ограничивающие выезд за рубеж суммы долга
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«Действительно, ограничения на выезд за рубеж для должников создают для них значительные неудобства, но при этом способствуют погашению имеющейся задолженности», — считает юрист.
Он добавил, что более действенным с точки зрения соблюдения прав человека было бы «предоставление возможности гражданину погасить задолженность при пересечении границы и следовать дальше».
«То есть упростить процедуру погашения долга и снятия запрета на выезд. Логика проста: есть деньги ехать за границу — значит, есть возможность и погасить долг. Не хочешь исполнять свои обязательства — оставайся дома», — подчеркнул Соловьёв.
Ранее в России предложили повысить ограничивающие выезд за рубеж суммы долга.