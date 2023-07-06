В России предложили повысить ограничивающие выезд за рубеж суммы долга

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил увеличить размеры долговых обязательств, предусматривающие запрет на выезд из России. Копия письма на имя главы Совфеда Валентины Матвиенко есть в распоряжении RT.

В обращении политолог отметил, что в соответствии с законодательством гражданам, имеющим долг свыше 10 тыс. рублей по алиментам, по возмещению имущественного и морального вреда и так далее, а также имеющим долг свыше 30 тыс. рублей по иным требованиям может быть временно ограничен выезд за пределы России.

В конце 2022 года таким образом выезд за рубеж был ограничен для 8 млн граждан, по данным статистики Федеральной службы судебных приставов. Эта цифра стала рекордной за последние 15 лет.

Суммы долга, закрывающие выезд за рубеж, последний раз пересматривались в 2017 году и не учитывают инфляцию за последние шесть лет. В настоящее время данные суммы не являются значительными и не могут стать причиной, по которой люди будут скрываться от уплаты долга за пределами национальной юрисдикции, заметил Орлов.

В то же время существующие условия запрета выезда за рубеж для должников создают значительные трудности для миллионов граждан, повышают нагрузку на судебных приставов и пограничные службы.

«В этой связи прошу Вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в федеральное законодательство в части увеличения сумм долга с 10 и 30 тыс. рублей до 50 и 100 тыс. рублей соответственно для введения временного ограничения на выезд за пределы России», — говорится в тексте обращения.

Ранее стало известно, что с жителей новых регионов России не будут взыскивать долги перед украинскими банками.