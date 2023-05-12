ФССП: с жителей новых регионов России не будут взыскивать долги перед украинскими банками

Директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Аристов заявил РИА Новости, что ведомство не будет взыскивать с жителей новых регионов России долги перед украинскими банками.

«Если говорить о принудительном исполнении исполнительных документов, выданных судами, иными госорганами и должностными лицами Украины по кредитам или займам перед зарегистрированными на Украине банками, то они не подлежат принудительному исполнению на территории новых субъектов России», — сказал он в кулуарах ПМЮФ.

При этом исполнению подлежат документы о взыскании денег, подлежащих зачислению в доход бюджетов новых субъектов, в том числе административные штрафы, выданные до 30 сентября 2022 года.

«Однако тут есть одно условие: местом жительства или пребывания или местом нахождения должника или его имущества должна быть территория Российской Федерации», — подчеркнул он.

Ранее правительство России утвердило программу развития новых российских регионов.

В рамках её выполнения планируется перезапустить работу ключевых отраслей и предприятий, восстановить производственные фонды, в целом сформировать условия для дальнейшего роста, а главное — для благосостояния граждан и защиты их прав.