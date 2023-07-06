СК: планировавший теракт в Тюменской области намеревался подорвать объект ТЭК
- РИА Новости
«По версии следствия, житель города Тюмени... планировал осуществить подрыв одного из объектов ТЭК, расположенного на территории Тюменской области», — отмечается в заявлении.
Уточняется, что 38-летний мужчина был ликвидирован 4 июля на участке лесополосы в Исетском районе вблизи газонефтераспределительного узла, когда попытался оказать вооружённое сопротивление сотрудникам ФСБ.
Ранее в Центре общественных связей ФСБ России заявили о пресечении теракта в Тюменской области.