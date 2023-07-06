СК возбудил дело в Ульяновске после осквернения Корана

Следователи возбудили уголовное дело по факту оскорбления религиозных чувств верующих после осквернения Корана в Ульяновске.

«В Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту оскорбления религиозных чувств верующих», — говорится в заявлении ведомства.

Уточняется, что задержанный, 28-летний гражданин иностранного государства, подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 148 УК России (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих) и ч. 1 ст. 213 УК России (хулиганство).

По данным СК, подозреваемый 1 июля растоптал Коран, облил алкогольным напитком, а после выбросил его в реку. Все свои действия он снимал на видео, а после опубликовал в интернете.

Ранее губернатор Ульяновской области Алексей Русских заявил, что иностранца задержали в Ульяновске после того, как он публично надругался над Кораном.