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Губернатор Русских: в Ульяновске задержан иностранец, надругавшийся над Кораном

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Иностранца задержали в Ульяновске после того, как он публично надругался над Кораном, сообщил губернатор Алексей Русских.

«В сети появилось видео, на котором иностранный гражданин совершает кощунственные действия в отношении священной для мусульман книги Коран. По предварительным данным, провокатор находился на территории Ульяновска. Сейчас этим вопиющим случаем занимаются наши правоохранители», — написал он в Telegram.

Русских подчеркнул, что жители региона уважают друг друга, чтят традиции и трепетно относятся к религиозным чувствам верующих.

«Это преступление против нас всех. У терроризма и экстремизма нет национальности и нет религии», — сказал губернатор.

Как ранее сообщил президент Владимир Путин, виновный в сожжении Корана житель Волгограда будет отбывать наказание в мусульманском регионе России.

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