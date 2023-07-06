Губернатор Русских: в Ульяновске задержан иностранец, надругавшийся над Кораном

Иностранца задержали в Ульяновске после того, как он публично надругался над Кораном, сообщил губернатор Алексей Русских.

«В сети появилось видео, на котором иностранный гражданин совершает кощунственные действия в отношении священной для мусульман книги Коран. По предварительным данным, провокатор находился на территории Ульяновска. Сейчас этим вопиющим случаем занимаются наши правоохранители», — написал он в Telegram.

Русских подчеркнул, что жители региона уважают друг друга, чтят традиции и трепетно относятся к религиозным чувствам верующих.

«Это преступление против нас всех. У терроризма и экстремизма нет национальности и нет религии», — сказал губернатор.

Как ранее сообщил президент Владимир Путин, виновный в сожжении Корана житель Волгограда будет отбывать наказание в мусульманском регионе России.