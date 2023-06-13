Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Путин: виновный в сожжении Корана будет отбывать наказание в мусульманском регионе России

Короткая ссылка
Виновный в сожжении Корана житель Волгограда будет отбывать наказание в мусульманском регионе России.
Путин: виновный в сожжении Корана будет отбывать наказание в мусульманском регионе России
  • AP

Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Он напомнил, что расследовать преступление поручено следственному управлению СК России по Чеченской Республике.

«Отбывать наказание будут, как было заявлено министром юстиции, в местах лишения свободы, расположенных в одном из регионов России с преимущественно мусульманским населением», — цитирует Путина ТАСС.

27 мая задержанного за сожжение Корана в Волгограде доставили в СИЗО Грозного.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить