Путин: виновный в сожжении Корана будет отбывать наказание в мусульманском регионе России
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Об этом заявил президент России Владимир Путин.
Он напомнил, что расследовать преступление поручено следственному управлению СК России по Чеченской Республике.
«Отбывать наказание будут, как было заявлено министром юстиции, в местах лишения свободы, расположенных в одном из регионов России с преимущественно мусульманским населением», — цитирует Путина ТАСС.
27 мая задержанного за сожжение Корана в Волгограде доставили в СИЗО Грозного.