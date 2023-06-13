Путин: виновный в сожжении Корана будет отбывать наказание в мусульманском регионе России

Виновный в сожжении Корана житель Волгограда будет отбывать наказание в мусульманском регионе России.

Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Он напомнил, что расследовать преступление поручено следственному управлению СК России по Чеченской Республике.

«Отбывать наказание будут, как было заявлено министром юстиции, в местах лишения свободы, расположенных в одном из регионов России с преимущественно мусульманским населением», — цитирует Путина ТАСС.

27 мая задержанного за сожжение Корана в Волгограде доставили в СИЗО Грозного.