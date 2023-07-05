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Минобороны: британский адмирал пытается выбить бюджет, рассуждая о «потерях России»

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Заявления британского адмирала Тони Радакина, который дал свои оценки потерь российской бронетехники в зоне СВО, обескураживают масштабом вранья, отметило Министерство обороны России.
Минобороны: британский адмирал пытается выбить бюджет, рассуждая о «потерях России»
  • AP
  • © Efrem Lukatsky

Своё мнение о ходе СВО Радакин изложил в интервью Financial Times. Британец высказался о якобы утрате российскими вооружёнными силами «половины своей боеспособности».

«И всё это на фоне стенаний других британских военачальников, и даже министра Бена Уоллеса, о тотальном опустошении собственных запасов оружия и сотнях единиц техники, отправленных для украинского «контрнаступа», но «неожиданно» сгоревших, едва соприкоснувшись с якобы «потерявшей боеспособность» российской армией», — заявили в российском Министерстве обороны.

В ведомстве напомнили, что «перехвалённые крылатые ракеты» Storm Shadow всё чаще попадают по объектам гражданской инфраструктуры либо «падают плашмя, не разрываясь».

«Логика и цели пропагандистских заявлений адмирала Радакина в британском парламенте очевидны — выбить деньги из оскудевшего бюджета на закупку нового вооружения для армии заместо хлама, отправляемого на Украину», — сказано в комментарии.

19 июня генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что запасы оружия и боеприпасов альянса опустели и должны быть восстановлены.

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