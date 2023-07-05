Генпрокуратура признала нежелательной деятельность в России НПО The Altai Project

Российская Генеральная прокуратура признала нежелательной деятельность на территории России американской неправительственной организации The Altai Project.

Об этом информирует пресс-служба ведомства.

«Деятельность иностранной неправительственной организации The Altai Project (США) признана нежелательной на территории России», — говорится в сообщении.

Основным поводом для решения стало саботирование строительства газопровода «Сила Сибири — 2» со стороны организации.

Ранее Минюст внёс Всемирный фонд дикой природы* (WWF) в перечень нежелательных в России организаций.

* Включён в реестр иностранных агентов по решению Минюста России от 10.03.2023.

* Организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 21.06.2023.