Генпрокуратура признала нежелательной деятельность в России НПО The Altai Project
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Об этом информирует пресс-служба ведомства.
«Деятельность иностранной неправительственной организации The Altai Project (США) признана нежелательной на территории России», — говорится в сообщении.
Основным поводом для решения стало саботирование строительства газопровода «Сила Сибири — 2» со стороны организации.
Ранее Минюст внёс Всемирный фонд дикой природы* (WWF) в перечень нежелательных в России организаций.
* Включён в реестр иностранных агентов по решению Минюста России от 10.03.2023.
* Организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 21.06.2023.