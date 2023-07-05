Узнать больше

Генпрокуратура признала нежелательной деятельность в России НПО The Altai Project

Короткая ссылка
Российская Генеральная прокуратура признала нежелательной деятельность на территории России американской неправительственной организации The Altai Project.
Генпрокуратура признала нежелательной деятельность в России НПО The Altai Project
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом информирует пресс-служба ведомства.

«Деятельность иностранной неправительственной организации The Altai Project (США) признана нежелательной на территории России», — говорится в сообщении.

Основным поводом для решения стало саботирование строительства газопровода «Сила Сибири — 2» со стороны организации.

Ранее Минюст внёс Всемирный фонд дикой природы* (WWF) в перечень нежелательных в России организаций.

* Включён в реестр иностранных агентов по решению Минюста России от 10.03.2023.

* Организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 21.06.2023.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить