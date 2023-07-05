В Подмосковье запустили услугу по содействию в регистрации товарных знаков для самозанятых

В Московской области появилась услуга по содействию в регистрации товарных знаков для самозанятых граждан. Заявитель получит сформированную заявку для Роспатента.

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональный Мининвест.

Получить услугу можно в центре «Мой бизнес». Размер софинансирования будет составлять до 70% стоимости услуги и не более 50 тыс. рублей.

Поддержку оказывают в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в Удмуртии на пять лет продлили налоговые льготы по упрощённой системе налогообложения (УСН) для предпринимателей из других регионов, которые перерегистрируются в республике.