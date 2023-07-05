Узнать больше

В Подмосковье запустили услугу по содействию в регистрации товарных знаков для самозанятых

Короткая ссылка
В Московской области появилась услуга по содействию в регистрации товарных знаков для самозанятых граждан. Заявитель получит сформированную заявку для Роспатента.
В Подмосковье запустили услугу по содействию в регистрации товарных знаков для самозанятых
  • Gettyimages.ru
  • © miniseries

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональный Мининвест.

Получить услугу можно в центре «Мой бизнес». Размер софинансирования будет составлять до 70% стоимости услуги и не более 50 тыс. рублей.

Поддержку оказывают в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в Удмуртии на пять лет продлили налоговые льготы по упрощённой системе налогообложения (УСН) для предпринимателей из других регионов, которые перерегистрируются в республике.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить