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В Подмосковье сократили в восемь раз перечень документов для получения маткапитала

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В Московской области в восемь раз упростили процедуру получения регионального материнского капитала.
В Подмосковье сократили в восемь раз перечень документов для получения маткапитала
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Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу подмосковного Мингосуправления.

«Семьи региона, где рождён или усыновлён второй и последующий ребёнок, имеют право на региональный маткапитал», — сказано в сообщении главы министерства Надежды Куртяник.

Оформить получение можно на сайте госуслуг.

«С начала 2023 года услугой воспользовались более трёх тысяч раз», — добавила министр.

Уточняется, что размер субсидии в Мособласти составляет 100 тыс. рублей.

«Количество обязательных документов для получения регионального маткапитала сокращено до одного. Теперь нужно просто подать заявление на региональном портале и в онлайн-форме дать согласие на обработку персональных данных», — отмечается на официальной странице Мингосуправления Московской области во «ВКонтакте».

Ранее, по сообщению «Радио 1», демограф Алексей Ракша объяснил, почему на материнский капитал сложно купить квартиру.

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