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СК возбудил уголовное дело по факту столкновения теплохода с пирсом в Ярославле

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СК возбудил уголовное дело по факту столкновения теплохода с пирсом в Ярославле. Дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
СК возбудил уголовное дело по факту столкновения теплохода с пирсом в Ярославле
  • РИА Новости

Об этом информирует Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

СК рассматривает в качестве версий техническую неисправность теплохода и ошибки управления.

Ранее сообщалось, что теплоход «Москва-208» врезался в бетонный пирс на Тверицкой набережной.

Всех пассажиров эвакуировали на берег.

После столкновения теплохода с пирсом в Ярославле 12 человек обратились за помощью к медикам, ещё семь были госпитализированы.

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