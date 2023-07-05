СК возбудил уголовное дело по факту столкновения теплохода с пирсом в Ярославле
- РИА Новости
Об этом информирует Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.
СК рассматривает в качестве версий техническую неисправность теплохода и ошибки управления.
Ранее сообщалось, что теплоход «Москва-208» врезался в бетонный пирс на Тверицкой набережной.
Всех пассажиров эвакуировали на берег.
После столкновения теплохода с пирсом в Ярославле 12 человек обратились за помощью к медикам, ещё семь были госпитализированы.