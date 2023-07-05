СК возбудил уголовное дело по факту столкновения теплохода с пирсом в Ярославле. Дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Об этом информирует Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

СК рассматривает в качестве версий техническую неисправность теплохода и ошибки управления.

Ранее сообщалось, что теплоход «Москва-208» врезался в бетонный пирс на Тверицкой набережной.

Всех пассажиров эвакуировали на берег.

После столкновения теплохода с пирсом в Ярославле 12 человек обратились за помощью к медикам, ещё семь были госпитализированы.