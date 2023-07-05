ТАСС: три человека пострадали при столкновении теплохода с пирсом в Ярославле
Три человека пострадали в результате столкновения теплохода с пирсом в Ярославле.
- РИА Новости
Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
Уточняется, что теплоход «Москва-208» врезался в бетонный пирс на Тверицкой набережной.
Всех пассажиров эвакуировали на берег.
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