ТАСС: три человека пострадали при столкновении теплохода с пирсом в Ярославле

Три человека пострадали в результате столкновения теплохода с пирсом в Ярославле.

РИА Новости

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Уточняется, что теплоход «Москва-208» врезался в бетонный пирс на Тверицкой набережной. Всех пассажиров эвакуировали на берег. Ранее в Перми со дна Камы достали затонувший теплоход.