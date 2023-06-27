В Перми со дна Камы достали затонувший теплоход

В Перми в рамках программы по восстановлению экосистемы реки со дна Камы достали затонувший теплоход весом 150 т.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт правительства Пермского края.

«В столице Прикамья успешно завершился подъём остатков затонувшего сухогрузного теплохода типа «Шестая пятилетка». Работы по подъёму и утилизации бесхозного имущества произвела специализированная организация из Санкт-Петербурга по договорённости с министром природных ресурсов Пермского края Дмитрием Белановичем», — говорится на сайте.

Теплоход вытянули на берег при помощи стальных канатов, а весь процесс занял более двух суток.

Также специалисты приступили к подъёму на берег затонувшей 100-метровой баржи.

Ранее сайт kp.ru сообщил, что в Мурманске в рамках акции форума «Арктика. Лёд тронулся» со дна Кольского залива подняли старое затонувшее судно.