В Перми со дна Камы достали затонувший теплоход
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт правительства Пермского края.
«В столице Прикамья успешно завершился подъём остатков затонувшего сухогрузного теплохода типа «Шестая пятилетка». Работы по подъёму и утилизации бесхозного имущества произвела специализированная организация из Санкт-Петербурга по договорённости с министром природных ресурсов Пермского края Дмитрием Белановичем», — говорится на сайте.
Теплоход вытянули на берег при помощи стальных канатов, а весь процесс занял более двух суток.
Также специалисты приступили к подъёму на берег затонувшей 100-метровой баржи.
Ранее сайт kp.ru сообщил, что в Мурманске в рамках акции форума «Арктика. Лёд тронулся» со дна Кольского залива подняли старое затонувшее судно.