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В Перми со дна Камы достали затонувший теплоход

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В Перми в рамках программы по восстановлению экосистемы реки со дна Камы достали затонувший теплоход весом 150 т.
В Перми со дна Камы достали затонувший теплоход
  • © permkrai.ru

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт правительства Пермского края.

«В столице Прикамья успешно завершился подъём остатков затонувшего сухогрузного теплохода типа «Шестая пятилетка». Работы по подъёму и утилизации бесхозного имущества произвела специализированная организация из Санкт-Петербурга по договорённости с министром природных ресурсов Пермского края Дмитрием Белановичем», — говорится на сайте.

Теплоход вытянули на берег при помощи стальных канатов, а весь процесс занял более двух суток.

Также специалисты приступили к подъёму на берег затонувшей 100-метровой баржи.

Ранее сайт kp.ru сообщил, что в Мурманске в рамках акции форума «Арктика. Лёд тронулся» со дна Кольского залива подняли старое затонувшее судно.

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