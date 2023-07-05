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Ветеринар Макарова назвала замедленную реакцию собаки одним из признаков теплового удара

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Заведующая отделением терапии Vetcity Clinic Анна Макарова заявила, что замедленная реакция на команды может быть одним из признаков теплового удара у питомца.
Ветеринар Макарова назвала замедленную реакцию собаки одним из признаков теплового удара
  • Gettyimages.ru
  • © Maria Symchych-Navrotska

«Заподозрить перегрев можно по поведению питомца. Например, в жаркую погоду собака или кошка может стать более вялой или, наоборот, беспричинно беспокойной, замедленно реагировать на команды или не откликаться на кличку. Движения становятся некоординированными, теряется ориентация в пространстве», — рассказала она в беседе с «Известиями».

По её словам, ещё один тревожный сигнал — неестественная поза.

Как отметила эксперт, важно оказать питомцу первую помощь — перенести его в прохладное место, создать приток свежего воздуха, дать воду.

«При этом тяжёлые последствия могут появиться не сразу, а в течение нескольких суток. Поэтому в любом случае, даже если питомец не был в критическом состоянии и его температура нормализовалась, важно обратиться за помощью к ветеринару», — добавила Макарова.

Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» рассказал, какие собаки являются самыми проблемными в плане ухода.

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