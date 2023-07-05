Ветеринар Макарова назвала замедленную реакцию собаки одним из признаков теплового удара

Заведующая отделением терапии Vetcity Clinic Анна Макарова заявила, что замедленная реакция на команды может быть одним из признаков теплового удара у питомца.

«Заподозрить перегрев можно по поведению питомца. Например, в жаркую погоду собака или кошка может стать более вялой или, наоборот, беспричинно беспокойной, замедленно реагировать на команды или не откликаться на кличку. Движения становятся некоординированными, теряется ориентация в пространстве», — рассказала она в беседе с «Известиями».

По её словам, ещё один тревожный сигнал — неестественная поза.

Как отметила эксперт, важно оказать питомцу первую помощь — перенести его в прохладное место, создать приток свежего воздуха, дать воду.

«При этом тяжёлые последствия могут появиться не сразу, а в течение нескольких суток. Поэтому в любом случае, даже если питомец не был в критическом состоянии и его температура нормализовалась, важно обратиться за помощью к ветеринару», — добавила Макарова.

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