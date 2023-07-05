Узнать больше

Путин заявил о важности восстановления объектов культуры в новых регионах

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин на встрече с главой Минкульта Ольгой Любимовой отметил важность восстановления объектов культуры в новых регионах.
Путин заявил о важности восстановления объектов культуры в новых регионах
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

«К сожалению, я не имел возможности посмотреть социальные объекты, когда был в Херсонской области, в Луганской. Но было видно, что там, где нет боевых действий, где более или менее стабильно, всё чистенько, убрано», — цитирует его ТАСС.

По словам Путина, из машины и вертолёта «много не увидишь», но ему известно, что соцобъекты и объекты культуры нуждаются в реставрации и восстановлении.

Ранее правительство России утвердило программу развития новых российских регионов.

В рамках её выполнения планируется перезапустить работу ключевых отраслей и предприятий, восстановить производственные фонды, в целом сформировать условия для дальнейшего роста, а главное — для благосостояния граждан и защиты их прав.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить