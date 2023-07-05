Путин заявил о важности восстановления объектов культуры в новых регионах

Президент России Владимир Путин на встрече с главой Минкульта Ольгой Любимовой отметил важность восстановления объектов культуры в новых регионах.

«К сожалению, я не имел возможности посмотреть социальные объекты, когда был в Херсонской области, в Луганской. Но было видно, что там, где нет боевых действий, где более или менее стабильно, всё чистенько, убрано», — цитирует его ТАСС.

По словам Путина, из машины и вертолёта «много не увидишь», но ему известно, что соцобъекты и объекты культуры нуждаются в реставрации и восстановлении.

Ранее правительство России утвердило программу развития новых российских регионов.

В рамках её выполнения планируется перезапустить работу ключевых отраслей и предприятий, восстановить производственные фонды, в целом сформировать условия для дальнейшего роста, а главное — для благосостояния граждан и защиты их прав.