Путин заявил о важности восстановления объектов культуры в новых регионах
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«К сожалению, я не имел возможности посмотреть социальные объекты, когда был в Херсонской области, в Луганской. Но было видно, что там, где нет боевых действий, где более или менее стабильно, всё чистенько, убрано», — цитирует его ТАСС.
По словам Путина, из машины и вертолёта «много не увидишь», но ему известно, что соцобъекты и объекты культуры нуждаются в реставрации и восстановлении.
Ранее правительство России утвердило программу развития новых российских регионов.
В рамках её выполнения планируется перезапустить работу ключевых отраслей и предприятий, восстановить производственные фонды, в целом сформировать условия для дальнейшего роста, а главное — для благосостояния граждан и защиты их прав.