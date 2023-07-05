В Москве построят новые образовательные учреждения в Западном и Северо-Западном округах
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Об этом сообщает НСН.
В районе Очаково-Матвеевское ЗАО Москвы построят две школы и детский сад в общей сложности на 2000 детей, а в районе Покровское-Стрешнево СЗАО Москвы — образовательный комплекс на 1100 детей.
Инвесторы вложат в строительство не менее 8 млрд рублей.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Корпорация развития Московской области привлекла в регион инвестиционные проекты на 27 млрд рублей.