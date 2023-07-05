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В Москве построят новые образовательные учреждения в Западном и Северо-Западном округах

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Заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что в двух районах Западного и Северо-Западного административных округов Москвы построят две школы, детский сад, а также образовательный комплекс.
В Москве построят новые образовательные учреждения в Западном и Северо-Западном округах
  • Gettyimages.ru
  • © FatCamera

Об этом сообщает НСН.

В районе Очаково-Матвеевское ЗАО Москвы построят две школы и детский сад в общей сложности на 2000 детей, а в районе Покровское-Стрешнево СЗАО Москвы — образовательный комплекс на 1100 детей.

Инвесторы вложат в строительство не менее 8 млрд рублей.

Ранее «Радио 1» сообщало, что Корпорация развития Московской области привлекла в регион инвестиционные проекты на 27 млрд рублей.

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