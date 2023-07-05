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Противолодочный самолёт Ту-142 выполнил девятичасовой полёт в Арктике

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Противолодочный самолёт Ту-142 Северного флота выполнил девятичасовой полёт над нейтральными водами морей Северного Ледовитого океана.
Противолодочный самолёт Ту-142 выполнил девятичасовой полёт в Арктике
  • РИА Новости
  • © Алексей Даничев

Об этом сообщила пресс-служба Северного флота.

«Экипаж противолодочного самолёта выполнил полёт над акваторией Баренцева и Карского морей, а также южной части Северного Ледовитого океана», — приводит сообщение РИА Новости.

Экипаж провёл ледовую разведку и мониторинг обстановки в Арктике.

Ранее экипажи сторожевого корабля «Неустрашимый» и корвета «Бойкий» Балтфлота на учениях в Балтийском море выполнили зенитно-ракетные и артиллерийские стрельбы по воздушным целям.

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