Противолодочный самолёт Ту-142 выполнил девятичасовой полёт в Арктике
- РИА Новости
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Об этом сообщила пресс-служба Северного флота.
«Экипаж противолодочного самолёта выполнил полёт над акваторией Баренцева и Карского морей, а также южной части Северного Ледовитого океана», — приводит сообщение РИА Новости.
Экипаж провёл ледовую разведку и мониторинг обстановки в Арктике.
Ранее экипажи сторожевого корабля «Неустрашимый» и корвета «Бойкий» Балтфлота на учениях в Балтийском море выполнили зенитно-ракетные и артиллерийские стрельбы по воздушным целям.