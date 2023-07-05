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Сенатор Ковитиди: досмотр транспортных средств на Крымском мосту занимает десять минут

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Анастасия Румянцева
Сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди заявила в беседе с RT о том, что россияне активно едут в Крым и с пониманием относятся к усиленным мерам безопасности на Крымском мосту.
Сенатор Ковитиди: досмотр транспортных средств на Крымском мосту занимает десять минут
  • РИА Новости

«Лучше Крыма может быть только Крым. Море прогрелось, погода чудесная. Россияне активно едут в Крым и с пониманием относятся к усиленным мерам безопасности на Крымском мосту, что отвечает интересам их безопасности. Все транспортные средства досматриваются, досмотр составляет десять минут», — заявила парламентарий.

По её словам, приняты все необходимые меры для обеспечения необходимых социально-бытовых условий во время ожидания.

«Предпринимаются все меры для сокращения образовавшейся пробки на Крымском мосту перед въездом в Крым: с 2 июля после ремонта открыто движение по херсонскому мосту, с 7 июля на круглосуточный режим работы выходит автомобильно-пассажирский паром «Керченский-2», который будет осуществлять до пяти круговых рейсов и сможет перевозить до 200 транспортных средств в сутки. Россияне дружно голосуют за отдых в Крыму и никакие происки врагов России этому не помеха», — заключила собеседница RT.

Ранее президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства поручил губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву совместно со всеми службами, МЧС, МВД и Министерством транспорта оценить идею перенаправить поток туристов в Крым не по мосту, а через территории новых российских регионов.

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