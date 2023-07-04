Узнать больше

Путин предложил оценить идею отправлять туристов в Крым через новые регионы

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства поручил губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву совместно со всеми службами, МЧС, МВД и Министерством транспорта оценить идею перенаправить поток туристов в Крым не по мосту, а через территории новых российских регионов.
Путин предложил оценить идею отправлять туристов в Крым через новые регионы
  • globallookpress.com
  • © Gavriil Grigorov/Kremlin Pool

Об этом сообщает ТАСС.

Также он уточнил, что важным пунктом является соблюдение всех требований безопасности для граждан.

«Поэтому нужно оценить эту ситуацию со всех точек зрения, но, конечно, все возможности использовать, с этим я согласен», — прокомментировал российский лидер.

Кроме того, Путин поручил максимально задействовать паромные переправы для сокращения пробок у Крымского моста.

Также глава Минтранса России Виталий Савельев заявил, что автомобильный трафик в сторону Крыма с 1 июля возрос на 40%.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить