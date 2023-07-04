Путин предложил оценить идею отправлять туристов в Крым через новые регионы
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- © Gavriil Grigorov/Kremlin Pool
Об этом сообщает ТАСС.
Также он уточнил, что важным пунктом является соблюдение всех требований безопасности для граждан.
«Поэтому нужно оценить эту ситуацию со всех точек зрения, но, конечно, все возможности использовать, с этим я согласен», — прокомментировал российский лидер.
Кроме того, Путин поручил максимально задействовать паромные переправы для сокращения пробок у Крымского моста.
Также глава Минтранса России Виталий Савельев заявил, что автомобильный трафик в сторону Крыма с 1 июля возрос на 40%.