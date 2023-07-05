Песков заявил, что ведутся следственные действия после нападения на Милашину и Немова
- РИА Новости
«Были даны все поручения председателем СК, работа сейчас ведётся. Давайте просто дождёмся. Вся реакция была озвучена, все действия сейчас предпринимаются», — сказал он.
Ранее бывший главред радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов* сообщил, что Милашина и Немов находятся в одной из московских больниц.
Неизвестные избили их, когда они прибыли в Грозный на приговор по делу Заремы Мусаевой.
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что разберётся в случившемся, и дал указание найти нападавших.
Подробнее — в материале RT.
* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 22.04.2022.