Песков заявил, что ведутся следственные действия после нападения на Милашину и Немова

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал необходимые поручения после нападения на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова в Чечне, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Были даны все поручения председателем СК, работа сейчас ведётся. Давайте просто дождёмся. Вся реакция была озвучена, все действия сейчас предпринимаются», — сказал он.

Ранее бывший главред радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов* сообщил, что Милашина и Немов находятся в одной из московских больниц.

Неизвестные избили их, когда они прибыли в Грозный на приговор по делу Заремы Мусаевой.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что разберётся в случившемся, и дал указание найти нападавших.

Подробнее — в материале RT.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 22.04.2022.