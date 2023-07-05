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ЦИК России: на выборы в заксобрания выдвинуто более 1,6 тысячи кандидатов в 20 регионах

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Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что на выборы в заксобрания выдвинуто более 1,6 тыс. кандидатов в 20 регионах.
ЦИК России: на выборы в заксобрания выдвинуто более 1,6 тысячи кандидатов в 20 регионах
  • РИА Новости
  • © Евгений Одиноков

Об этом она сказала в ходе заседания комиссии. 

«Что касается выборов в заксобрания, уже выдвинуто 1643 кандидата в 20 регионах, где пройдут выборы», — цитирует её ТАСС.

Памфилова уточнила, что, в частности, по единым округам выдвинуто 1416 кандидатов от девяти партий.

При этом по одномандатным округам выдвинуто 277 кандидатов, в том числе 174 — представители восьми партий, ещё 53 являются самовыдвиженцами.

Также Памфилова рассказала, что на выборы глав и депутатов представительных органов муниципальных образований административных столиц было представлено 146 кандидатов в 17 регионах.

Ранее глава ЦИК заявила, что с 24 июля в новых регионах начнётся выдвижение кандидатов на выборы.

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