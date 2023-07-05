Опрос показал, что более трети россиян не готовы поменять работу
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Об этом сообщает газета «Известия».
Данные исследования также показали, что 4% опрошенных планируют вернуться к профессии, полученной во время учёбы в вузе или ссузе. Наибольшая доля желающих наблюдается среди дизайнеров, госслужащих, а также работников сферы искусства и транспортного сектора.
Другие 27% рассматривают возможность смены профессии, но пока ещё не готовы к этому шагу. Ещё 5% уже осваивают новую специальность.
У 7% россиян есть желание получить новое образование, однако у них отсутствуют финансовые возможности для этого.
Ранее, по сообщению НСН, ВЦИОМ выяснил, что россияне чаще всего боятся высоты и змей.