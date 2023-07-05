Депутат Кирьянов назвал правильной идею увеличения штрафа за недопуск газовиков в квартиру

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артём Кирьянов прокомментировал в беседе с RT планы российского правительства повысить штраф за недопуск в квартиру газовщиков до 10 тыс. рублей.

«Я считаю что увеличение штрафа — это правильная мера, мы с завидной регулярностью видим, что отсутствие профилактической работы, отсутствие возможности газовиков проверять внутридомовое газовое оборудование приводит к трагедиям, взрывам, смертям», — заявил депутат.

Но, по его словам, повышение штрафов должно быть не единственной мерой.

«Конечно, надо заниматься профилактической работой, привлекать к тому, чтобы проверка газового оборудования происходила как минимум раз в год, управляющие компании, старшие по домам, муниципальные органы. В случае объединения таких мер можно будет поменять ситуацию», — подчеркнул парламентарий.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на копию официального отзыва кабмина на соответствующий законопроект сообщила, что российское правительство планирует повысить штраф за недопуск в квартиру газовщиков до 10 тыс. рублей.