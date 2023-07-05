Депутат Кирьянов назвал правильной идею увеличения штрафа за недопуск газовиков в квартиру
- Gettyimages.ru
- © SVproduction
«Я считаю что увеличение штрафа — это правильная мера, мы с завидной регулярностью видим, что отсутствие профилактической работы, отсутствие возможности газовиков проверять внутридомовое газовое оборудование приводит к трагедиям, взрывам, смертям», — заявил депутат.
Но, по его словам, повышение штрафов должно быть не единственной мерой.
«Конечно, надо заниматься профилактической работой, привлекать к тому, чтобы проверка газового оборудования происходила как минимум раз в год, управляющие компании, старшие по домам, муниципальные органы. В случае объединения таких мер можно будет поменять ситуацию», — подчеркнул парламентарий.
Ранее газета «Известия» со ссылкой на копию официального отзыва кабмина на соответствующий законопроект сообщила, что российское правительство планирует повысить штраф за недопуск в квартиру газовщиков до 10 тыс. рублей.