«Известия»: штраф за недопуск газовиков в квартиру может возрасти до 10 тысяч рублей

Российское правительство планирует повысить штраф за недопуск в квартиру газовщиков до 10 тыс. рублей, сообщает газета «Известия» со ссылкой на копию официального отзыва кабмина на соответствующий законопроект.

Отмечается, что законопроект направлен на повышение уровня безопасности во время использования газового оборудования в квартирах.

В ближайшее время проект закона будет внесён в Госдуму.

Также будет предусмотрен штраф за уклонение от заключения договора о техническом обслуживании и ремонте газового оборудования.

В феврале председатель комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов рассказал о доработке закона, который введёт нормативы проверки газового оборудования в многоквартирных домах.