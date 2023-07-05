«Известия»: штраф за недопуск газовиков в квартиру может возрасти до 10 тысяч рублей
Отмечается, что законопроект направлен на повышение уровня безопасности во время использования газового оборудования в квартирах.
В ближайшее время проект закона будет внесён в Госдуму.
Также будет предусмотрен штраф за уклонение от заключения договора о техническом обслуживании и ремонте газового оборудования.
В феврале председатель комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов рассказал о доработке закона, который введёт нормативы проверки газового оборудования в многоквартирных домах.