Депутат Разворотнева прокомментировала новый закон об обязательной проверке газового оборудования

Зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева высказалась о новом законе об обязательной проверке газового оборудования.

«Скоро Госдума во втором чтении примет законопроект, предписывающий всем гражданам заключать договор с основной компанией, требования к таким компаниям по осмотру газового оборудования и порядок ценообразования будут устанавливаться правительством, а Государственная жилищная инспекция получит право проверять состояние газового оборудования», — заявила она в беседе с НСН.

По её словам, штрафные меры помогут увеличить число договоров и позволят газовщикам легально входить в жилища граждан.

Ранее председатель комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов рассказал о доработке закона, который введёт нормативы проверки газового оборудования в многоквартирных домах.