В Крыму задержали трёх сотрудников республиканского УФСИН по подозрению в получении взяток

Три сотрудника УФСИН по Республике Крым и городу Севастополю задержаны по подозрению в получении взяток.

Об этом сообщает региональное управление СК России.

«Им вменяется получение взяток группой лиц по предварительному сговору в крупном размере. Ещё один фигурант уголовного дела — жительница Санкт-Петербурга — подозревается в даче взяток должностным лицам», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, предпринимательница из Санкт-Петербурга, занимающаяся доставкой посылок заключённым, давала взятки сотрудникам УФСИН.

Ранее Центральный районный суд Кемерова принял решение отправить под стражу бывшего главу Анжеро-Судженска Александра Рыбалко, который является обвиняемым по трём статьям УК России, включая взяточничество.