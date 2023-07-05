Тихоокеанский флот повысил штормовую готовность из-за непогоды в Приморье

Штормовую готовность повысили в пунктах базирования Тихоокеанского флота (ТОФ) РФ в Приморском крае по причине ухудшения погоды в регионе, сообщает пресс-служба Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту.

«В связи с ухудшением погодных условий в Приморском крае в пунктах базирования Тихоокеанского флота (ТОФ) и на маршрутах перехода кораблей повышена штормовая готовность», — приводит РИА Новости сообщение. Отмечается, что экипажи судов круглосуточно следят за гидрометеорологической обстановкой. Ранее экипажи корабля «Неустрашимый» и корвета «Бойкий» Балтфлота на учениях в Балтийском море выполнили зенитно-ракетные и артиллерийские стрельбы по воздушным целям.