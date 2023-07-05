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Путин: в России выросло число граждан, расселённых из непригодного жилья

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Российский президент Владимир Путин на встрече с премьер-министром страны Михаилом Мишустиным отметил, что в России выросло число граждан, расселённых из непригодного жилья.

Мишустин выступил с докладом о реализации национальных проектов.

«Количество граждан, переселённых из непригодного для проживания жилищного фонда, всё-таки увеличилось», — отметил президент.

Также Путин заявил, что экономические показатели в стране лучше ожидаемых.

Он отметил, что это вселяет надежду на то, что все поставленные задачи «как минимум будут решены».

Мишустин сообщил, что средний уровень достижения показателей по нацпроектам составляет 98,95%.

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