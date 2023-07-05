Путин: в России выросло число граждан, расселённых из непригодного жилья
Мишустин выступил с докладом о реализации национальных проектов.
«Количество граждан, переселённых из непригодного для проживания жилищного фонда, всё-таки увеличилось», — отметил президент.
Также Путин заявил, что экономические показатели в стране лучше ожидаемых.
Он отметил, что это вселяет надежду на то, что все поставленные задачи «как минимум будут решены».
Мишустин сообщил, что средний уровень достижения показателей по нацпроектам составляет 98,95%.