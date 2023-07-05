Мишустин: показатели реализации нацпроектов составляют около 98%

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что средний уровень достижения показателей по нацпроектам составляет 98,95%.

«Средний уровень достижения показателей по национальным проектам, я приготовил вам специальный документ, — 98,95%», — сказал Мишустин не встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Он отметил, что кураторы проектов занимаются ими на системной, постоянной основе.

Ранее издание «Тюменская область сегодня» сообщило, что план по ремонту дорог в Тюменской области в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» выполнили на 23%.