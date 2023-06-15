Путин: в России в 2022 году было отремонтировано 6,2 тысячи километров федеральных дорог

В России в 2022 году было отремонтировано 6,2 тыс. км федеральных и 20 тыс. км региональных дорог, заявил российский лидер Владимир Путин по видеосвязи в ходе церемонии открытия участка трассы М-4 «Дон».

Об этом пишет РИА Новости.

«Только в прошлом году было отремонтировано порядка 6,2 тыс. км федеральных трасс и 20 тыс. км региональных», — сказал президент.

Путин добавил, что рассчитывает на сохранение такой же высокой динамики работ в будущем.

Ранее издание «Тюменская область сегодня» сообщило, что план по ремонту дорог в Тюменской области в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» выполнили на 23%.