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Путин: в России в 2022 году было отремонтировано 6,2 тысячи километров федеральных дорог

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В России в 2022 году было отремонтировано 6,2 тыс. км федеральных и 20 тыс. км региональных дорог, заявил российский лидер Владимир Путин по видеосвязи в ходе церемонии открытия участка трассы М-4 «Дон».
Путин: в России в 2022 году было отремонтировано 6,2 тысячи километров федеральных дорог
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

Об этом пишет РИА Новости.

«Только в прошлом году было отремонтировано порядка 6,2 тыс. км федеральных трасс и 20 тыс. км региональных», — сказал президент.

Путин добавил, что рассчитывает на сохранение такой же высокой динамики работ в будущем.

Ранее издание «Тюменская область сегодня» сообщило, что план по ремонту дорог в Тюменской области в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» выполнили на 23%.

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