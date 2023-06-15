Путин: в России в 2022 году было отремонтировано 6,2 тысячи километров федеральных дорог
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Об этом пишет РИА Новости.
«Только в прошлом году было отремонтировано порядка 6,2 тыс. км федеральных трасс и 20 тыс. км региональных», — сказал президент.
Путин добавил, что рассчитывает на сохранение такой же высокой динамики работ в будущем.
Ранее издание «Тюменская область сегодня» сообщило, что план по ремонту дорог в Тюменской области в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» выполнили на 23%.