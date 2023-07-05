Мишустин: безработица в России находится на исторически низком уровне около 3%

Уровень безработицы в России исторически низкий и составляет примерно 3%, заявил российский премьер Михаил Мишустин.

«Рынок труда, здесь вы хорошо знаете ситуацию: исторический уровень безработицы 3,1% и 3,2%», — сказал Мишустин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Он отметил, что было создано большое количество программ для переобучения людей.

Ранее российский вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что число официально зарегистрированных безработных в России сократилось с начала текущего года на 42 тыс. и составило 522 тыс.