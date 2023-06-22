Голикова сообщила о сокращении числа зарегистрированных безработных в России
- РИА Новости
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«Численность зарегистрированных в центрах занятости безработных составляет 522 тыс. человек, что на 42 тыс. меньше, чем в начале года», — приводит ТАСС её слова по итогам заседания межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда.
Голикова добавила, что уровень зарегистрированной безработицы в России на данный момент находится на отметке 0,7%.
Ранее НСН сообщала, что экс-министр труда объяснил рекордно низкий уровень безработицы в России.