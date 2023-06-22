Голикова сообщила о сокращении числа зарегистрированных безработных в России

Число официально зарегистрированных безработных в России сократилось с начала текущего года на 42 тыс. и составило 522 тыс. Об этом заявила российский вице-премьер Татьяна Голикова.

«Численность зарегистрированных в центрах занятости безработных составляет 522 тыс. человек, что на 42 тыс. меньше, чем в начале года», — приводит ТАСС её слова по итогам заседания межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда.

Голикова добавила, что уровень зарегистрированной безработицы в России на данный момент находится на отметке 0,7%.

Ранее НСН сообщала, что экс-министр труда объяснил рекордно низкий уровень безработицы в России.