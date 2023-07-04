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«Российская креативная неделя — Урал» состоится в Челябинске

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«Российская креативная неделя — Урал» будет проведена в Челябинске, заявили в пресс-службе областного правительства.
«Российская креативная неделя — Урал» состоится в Челябинске
  • Gettyimages.ru
  • © Pichsakul Promrungsee

Об этом сообщает URA.RU.

Мероприятие организуют в рамках соглашения о сотрудничестве с АНО «Креативная экономика».

«Мы в регионе обращаем на это внимание и развиваем соответствующую инфраструктуру. К примеру, в Челябинске работает креативный кластер «Свобода 2», недавно открыли креативное пространство для коворкинга «Колибри», — заявил губернатор Алексей Текслер.

По его словам, в регионе относятся к креативным индустриям не только как к творческому процессу — это прежде всего экономика и бизнес.

Ранее газета «Взгляд» сообщала, что объявлены итоги форума «Российская креативная неделя — Дальний Восток».

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