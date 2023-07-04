«Российская креативная неделя — Урал» состоится в Челябинске
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Об этом сообщает URA.RU.
Мероприятие организуют в рамках соглашения о сотрудничестве с АНО «Креативная экономика».
«Мы в регионе обращаем на это внимание и развиваем соответствующую инфраструктуру. К примеру, в Челябинске работает креативный кластер «Свобода 2», недавно открыли креативное пространство для коворкинга «Колибри», — заявил губернатор Алексей Текслер.
По его словам, в регионе относятся к креативным индустриям не только как к творческому процессу — это прежде всего экономика и бизнес.
Ранее газета «Взгляд» сообщала, что объявлены итоги форума «Российская креативная неделя — Дальний Восток».