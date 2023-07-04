Врач Лукашев назвал мясо медведя самым опасным
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«Однако среди всех видов именно мясо медведя, пожалуй, самое опасное. Это связано с тем, что у медведя часто встречается трихинеллёз — заболевание, которое вызывают паразиты трихинеллы», — сказал он в беседе с «Аргументами и Фактами».
По его словам, источником трихинеллёза могут быть не только медведи, но и кабаны, и другие дикие животные, которые питаются падалью.
Со своей стороны, старший научный сотрудник кафедры иммунохимии Уральского федерального университета Михаил Болков в беседе с газетой «Известия» отметил, что заболевание может тянуться долго, а острый период протекает тяжело.
«Трихинеллёз может быть и у домашнего скота», — предупредил он.
По его словам, свинину обычно замораживают при хранении и тщательно прожаривают перед употреблением, а с мясом диких животных так не делают.
Ранее сообщалось, что количество пострадавших, отравившихся мясом медведя в селе Куанда в Забайкалье, увеличилось с девяти до одиннадцати.