Врач Лукашев назвал мясо медведя самым опасным

Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний имени Марциновского Сеченовского университета Минздрава России Александр Лукашев заявил, что может быть опасно любое мясо, которое не прошло санитарный контроль.

«Однако среди всех видов именно мясо медведя, пожалуй, самое опасное. Это связано с тем, что у медведя часто встречается трихинеллёз — заболевание, которое вызывают паразиты трихинеллы», — сказал он в беседе с «Аргументами и Фактами».

По его словам, источником трихинеллёза могут быть не только медведи, но и кабаны, и другие дикие животные, которые питаются падалью.

Со своей стороны, старший научный сотрудник кафедры иммунохимии Уральского федерального университета Михаил Болков в беседе с газетой «Известия» отметил, что заболевание может тянуться долго, а острый период протекает тяжело.

«Трихинеллёз может быть и у домашнего скота», — предупредил он.

По его словам, свинину обычно замораживают при хранении и тщательно прожаривают перед употреблением, а с мясом диких животных так не делают.

Ранее сообщалось, что количество пострадавших, отравившихся мясом медведя в селе Куанда в Забайкалье, увеличилось с девяти до одиннадцати.