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Врач Лукашев назвал мясо медведя самым опасным

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Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний имени Марциновского Сеченовского университета Минздрава России Александр Лукашев заявил, что может быть опасно любое мясо, которое не прошло санитарный контроль.
Врач Лукашев назвал мясо медведя самым опасным
  • Gettyimages.ru
  • © Liudmila Chernetska

«Однако среди всех видов именно мясо медведя, пожалуй, самое опасное. Это связано с тем, что у медведя часто встречается трихинеллёз — заболевание, которое вызывают паразиты трихинеллы», — сказал он в беседе с «Аргументами и Фактами».

По его словам, источником трихинеллёза могут быть не только медведи, но и кабаны, и другие дикие животные, которые питаются падалью.

Со своей стороны, старший научный сотрудник кафедры иммунохимии Уральского федерального университета Михаил Болков в беседе с газетой «Известия» отметил, что заболевание может тянуться долго, а острый период протекает тяжело.

«Трихинеллёз может быть и у домашнего скота», — предупредил он.

По его словам, свинину обычно замораживают при хранении и тщательно прожаривают перед употреблением, а с мясом диких животных так не делают.

Ранее сообщалось, что количество пострадавших, отравившихся мясом медведя в селе Куанда в Забайкалье, увеличилось с девяти до одиннадцати.

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