Хуснуллин: первые заявки на получение статуса участников СЭЗ в новых регионах уже поданы

Вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что первые заявки на получение статуса участников свободной экономической зоны (СЭЗ) в новых российских регионах уже поданы.

Об этом Хуснуллин рассказал в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным.

Как отметил вице-премьер, развитие новых регионов невозможно без создания подходящих условий для ведения бизнеса на этих территориях.

«Для этого создаём свободную экономическую зону. Уже поданы первые заявки на получение статуса участников СЭЗ», — констатировал Хуснуллин.

Ранее Госдума приняла закон о свободной экономической зоне в новых субъектах России.

В частности, речь идёт об особом режиме налогообложения и обложения страховыми взносами.