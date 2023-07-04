Хуснуллин: первые заявки на получение статуса участников СЭЗ в новых регионах уже поданы
- РИА Новости
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Об этом Хуснуллин рассказал в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным.
Как отметил вице-премьер, развитие новых регионов невозможно без создания подходящих условий для ведения бизнеса на этих территориях.
«Для этого создаём свободную экономическую зону. Уже поданы первые заявки на получение статуса участников СЭЗ», — констатировал Хуснуллин.
Ранее Госдума приняла закон о свободной экономической зоне в новых субъектах России.
В частности, речь идёт об особом режиме налогообложения и обложения страховыми взносами.