В Петербурге в День семьи, любви и верности разведут Дворцовый мост под особую музыку

В Санкт-Петербурге Дворцовый мост разведут под особую музыкальную программу по случаю Дня семьи, любви и верности в ночь с 7 на 8 июля, а также с 8 на 9 июля.

Об этом сообщает издание «Петербургский дневник» со ссылкой на организаторов.

В рамках звукового шоу «Поющие мосты» разведут Дворцовый мост под специальный плейлист, в который вошли «Вальс цветов» Петра Чайковского, «Вальс-фантазия» Михаила Глинки и многие другие произведения русских композиторов.

Особую музыкальную программу готовят и ко Дню Военно-морского флота, добавил организатор шоу Кирилл Смирнов.

Ранее сайт kp.ru сообщил, что 7 июля ко Дню семьи, любви и верности в Волгограде организуют «Семейный фест на Волге».