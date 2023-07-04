В Петербурге в День семьи, любви и верности разведут Дворцовый мост под особую музыку
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Об этом сообщает издание «Петербургский дневник» со ссылкой на организаторов.
В рамках звукового шоу «Поющие мосты» разведут Дворцовый мост под специальный плейлист, в который вошли «Вальс цветов» Петра Чайковского, «Вальс-фантазия» Михаила Глинки и многие другие произведения русских композиторов.
Особую музыкальную программу готовят и ко Дню Военно-морского флота, добавил организатор шоу Кирилл Смирнов.
Ранее сайт kp.ru сообщил, что 7 июля ко Дню семьи, любви и верности в Волгограде организуют «Семейный фест на Волге».