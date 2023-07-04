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Профосмотры и диспансеризацию в Волгоградской области прошли 875 тысяч жителей

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Профилактические осмотры и диспансеризацию в Волгоградской области с начала 2023 года прошли 875 тыс. человек, в том числе 275 тыс. детей.
Профосмотры и диспансеризацию в Волгоградской области прошли 875 тысяч жителей
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Об этом сообщает novostivolgograda.ru со ссылкой на облздрав.

До конца года диспансеризацией предполагается охватить более 50% населения региона.

В рамках углублённой диспансеризации обследование прошли 131,4 тыс. жителей, перенёсших COVID-19.

Ранее, по сообщению НСН, глава Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов сказал, что две новые поликлиники будут введены в эксплуатацию в этом году на юге столицы.

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