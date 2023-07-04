Минобороны: два Ту-95МС выполнили полёт над нейтральными водами Берингова моря
- РИА Новости
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Об этом заявили в Министерстве обороны России.
«Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации ВКС России выполнили плановый полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Берингова моря, вблизи западного побережья Аляски», — сказано в сообщении.
В ведомстве уточнили, что истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолётов Су-30СМ и Су-35С объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа.
Во время выполнения задания экипажи самолётов отработали дозаправку топливом в воздухе.
5 июня в министерстве сообщили, что два ракетоносца Ту-95МС пролетели над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей.
Их сопровождали истребители МиГ-31.