Минобороны: два Ту-95МС выполнили полёт над нейтральными водами Берингова моря

Два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили полёт над нейтральными водами Берингова моря вблизи западного побережья Аляски.

Об этом заявили в Министерстве обороны России.

«Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации ВКС России выполнили плановый полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Берингова моря, вблизи западного побережья Аляски», — сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолётов Су-30СМ и Су-35С объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа.

Во время выполнения задания экипажи самолётов отработали дозаправку топливом в воздухе.

5 июня в министерстве сообщили, что два ракетоносца Ту-95МС пролетели над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей.

Их сопровождали истребители МиГ-31.