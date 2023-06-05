Два Ту-95МС пролетели над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей

Два ракетоносца Ту-95МС пролетели над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей, сообщает Минобороны России.

«Два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей продолжительностью около пяти часов», — говорится в сводке военного ведомства.

Отмечается, что их сопровождали истребители МиГ-31.

Ранее два российских Ту-95МС выполнили плановый полёт над нейтральными водами Берингова и Охотского морей в рамках проверки боеготовности Тихоокеанского флота.