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Из аварийного жилья в Салехарде переселят 550 семей

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В Обдорском микрорайоне Салехарда началась чистовая отделка квартир и установка систем электроучёта в трёх домах, построенных для переселения 550 семей из аварийного жилья.
Из аварийного жилья в Салехарде переселят 550 семей
  • © yanao.ru

Об этом сообщает ИА «Север-Пресс» со ссылкой на пресс-службу губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа.

Дома планируется сдать в конце 2023 года.

«Квартиры для расселения аварийного фонда готовятся к сдаче традиционно с полной чистовой отделкой, установленной сантехникой и кухонной плитой. Будут смонтированы натяжные потолки, уложен линолеум. На первых этажах предусмотрена система тёплого пола», — цитирует «Ямал 1» сообщение регионального правительства.

В настоящее время в Обдорском районе строят 21 дом.

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