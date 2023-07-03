Бочкарёв: годовой план ввода недвижимости в Москве выполнили более чем на три четверти

За январь — июнь 2023 года в Москве ввели в эксплуатацию 6,5 млн кв. м различной недвижимости, в том числе 2,95 млн кв. м жилья, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«Вопреки прогнозам и опасениям, международные санкции не оказали существенного влияния на строительную отрасль. Уже к июлю мы выполнили план ввода недвижимости этого года более чем на 76%», — отметил Бочкарёв в интервью «Интерфаксу».

Он выразил уверенность и в дальнейшей успешной работе строителей. Как подчеркнул заместитель мэра, механизм отлажен и нет никаких оснований полагать, что в работе произойдёт какой-то сбой.

«Несмотря на то, что ряд иностранных компаний прекратил свою деятельность в России, все вопросы, связанные с отдельными видами импортозависимой продукции, оперативно решаются, все строительные объекты вводятся в эксплуатацию своевременно», — сказал Бочкарёв.

Он напомнил, что в этом году для выполнения плана по госпрограммам «Градостроительная политика» и «Жилище» нужно ввести в эксплуатацию 8,5 млн кв. м недвижимости, в том числе около 4,8 млн кв. м жилья.