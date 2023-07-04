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«Автодор»: движение по трассе М-4 «Дон» в Воронежской области перекрыто из-за ДТП

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Движение по трассе М-4 «Дон» в Воронежской области в сторону Новороссийска перекрыто из-за ДТП.
«Автодор»: движение по трассе М-4 «Дон» в Воронежской области перекрыто из-за ДТП
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

Об этом сообщает «Автодор» в своём Telegram-канале.

«На 687-м километре трассы М-4 произошло ДТП с участием двух грузовых автомобилей. Проезжая часть в направлении Новороссийска перекрыта», — сказано в сообщении.

Уточняется, что организован перепуск движения на альтернативную дорогу на 671-м километре.

Третьего июля ДТП с участием двух автомобилей произошло на трассе в Свердловской области, в результате чего погибли пять человек.

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