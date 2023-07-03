Машины загорелись после ДТП на трассе Екатеринбург — Серов, пять человек погибли
Об этом информирует ТАСС.
Отмечается, что четыре человека погибли на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи, один умер в машине скорой.
«Обстоятельства ДТП устанавливаются», — говорится в сообщении.
Уточняется, что на месте происшествия выявлены недостатки улично-дорожной сети в виде занижения обочины.
Днём ранее три человека погибли в ДТП в станице Новопокровской в Краснодарском крае.
Также девять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Челябинске.
Кроме того, сообщалось, что в Москве на внутренней стороне третьего транспортного кольца (ТТК) произошло столкновение пяти автомобилей.