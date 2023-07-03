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Машины загорелись после ДТП на трассе Екатеринбург — Серов, пять человек погибли

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ДТП с участием двух автомобилей произошло на трассе в Свердловской области, в результате чего погибли пять человек.

Об этом информирует ТАСС.

Отмечается, что четыре человека погибли на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи, один умер в машине скорой.

«Обстоятельства ДТП устанавливаются», — говорится в сообщении.

Уточняется, что на месте происшествия выявлены недостатки улично-дорожной сети в виде занижения обочины.

Днём ранее три человека погибли в ДТП в станице Новопокровской в Краснодарском крае.

Также девять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Челябинске.

Кроме того, сообщалось, что в Москве на внутренней стороне третьего транспортного кольца (ТТК) произошло столкновение пяти автомобилей.

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