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Минздрав: девять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Челябинске

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Девять человек, в том числе один ребёнок, пострадали в ДТП с перевернувшимся микроавтобусом в Челябинске.
Минздрав: девять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Челябинске
  • РИА Новости

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

«Предварительно, девять пострадавших, в том числе один ребёнок», — сказано в сообщении.

Уточняется, что шесть человек госпитализированы с травмами различной степени тяжести в больницы Челябинска.

Трое пострадавших после оказания помощи сотрудниками скорой медицинской помощи отказались от госпитализации, сказано в заявлении.

Ранее в Москве на внутренней стороне третьего транспортного кольца (ТТК) произошло столкновение пяти автомобилей.

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