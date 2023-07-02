Минздрав: девять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Челябинске
- РИА Новости
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.
«Предварительно, девять пострадавших, в том числе один ребёнок», — сказано в сообщении.
Уточняется, что шесть человек госпитализированы с травмами различной степени тяжести в больницы Челябинска.
Трое пострадавших после оказания помощи сотрудниками скорой медицинской помощи отказались от госпитализации, сказано в заявлении.
Ранее в Москве на внутренней стороне третьего транспортного кольца (ТТК) произошло столкновение пяти автомобилей.