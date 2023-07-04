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Путин назвал принципиальным вопросом готовность Херсонской области идти вперёд с Россией

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Президент России Владимир Путин назвал принципиальным вопросом готовность Херсонской области идти вперёд вместе с Россией.

По его словам, люди, живущие в Херсонской области, проявляют «удивительное терпение» и мужество.

«Самое главное для нас... нужно поддерживать движение вперёд вместе с Россией, это принципиальный, самый важный вопрос», — подчеркнул глава государства.

Путин также отметил, что не сомневается в победе России.

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Путин еженедельно интересуется, как обстоят дела в регионе.

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