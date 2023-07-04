Путин назвал принципиальным вопросом готовность Херсонской области идти вперёд с Россией
По его словам, люди, живущие в Херсонской области, проявляют «удивительное терпение» и мужество.
«Самое главное для нас... нужно поддерживать движение вперёд вместе с Россией, это принципиальный, самый важный вопрос», — подчеркнул глава государства.
Путин также отметил, что не сомневается в победе России.
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Путин еженедельно интересуется, как обстоят дела в регионе.