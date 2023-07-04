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В Ассоциации операторов микромобильности одобрили идею о штрафах для самокатчиков

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Директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман прокомментировала известие о том, что Минтранс намерен внести в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) пункт о штрафах для водителей электросамокатов за нарушение ПДД.
В Ассоциации операторов микромобильности одобрили идею о штрафах для самокатчиков
  • globallookpress.com
  • © Svetlana Vozmilova

«К сожалению, в нашей стране до сих пор работает палочная система, высокие штрафы и страх наказания могут поспособствовать повышению безопасности и снижению аварийности. Возможно, уже в течение сезона после принятия поправок мы увидим какие-то результаты», — сказала Эрдман в беседе с НСН.

По её словам, в настоящее время размер штрафа за подобные нарушения для водителей средств индивидуальной мобильности (СИМ) составляет 800—1500 рублей.

Она также отметила, что фиксация и идентификация нарушителей на СИМ почти никак не осуществляется, однако эту проблему можно будет решить путём увеличения числа уличных камер фото- и видеофиксации на напряжённых и потенциально опасных участках.

Ранее газета «Известия» сообщала, что Минтранс России планирует внести в Кодекс об административных правонарушениях штрафы для водителей средств индивидуальной мобильности за нарушение правил дорожного движения.

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