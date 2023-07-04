Врач Мельникова: сезонные продукты помогут укрепить организм
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Напряжение лимфоузлов вызывает напряжение иммунной системы и самого организма, объяснила Мельникова в беседе с ИА «Время Н».
По словам врача, из-за стресса человек может чаще болеть вирусными инфекциями, а болезни горла создают нагрузку на лимфатическую систему.
Мельникова рекомендует употреблять только настоящие, сезонные продукты.
По её словам, пищевые красители и добавки увеличивают нагрузку на кишечник и, следовательно, на лимфатическую систему.
Врач советует летом употреблять зелень, фрукты и ягоды.
Ранее сайт kp.ru сообщил, что российский нутрициолог Ксения Чёрная в своём Telegram-канале рассказала, как не допустить застоя лимфы, выводящей из организма токсины и яды.