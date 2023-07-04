Врач Мельникова: сезонные продукты помогут укрепить организм

Главный внештатный специалист аллерголог-иммунолог Министерства здравоохранения Нижегородской области Елена Мельникова рассказала, как правильно укреплять иммунитет.

Напряжение лимфоузлов вызывает напряжение иммунной системы и самого организма, объяснила Мельникова в беседе с ИА «Время Н».

По словам врача, из-за стресса человек может чаще болеть вирусными инфекциями, а болезни горла создают нагрузку на лимфатическую систему.

Мельникова рекомендует употреблять только настоящие, сезонные продукты.

По её словам, пищевые красители и добавки увеличивают нагрузку на кишечник и, следовательно, на лимфатическую систему.

Врач советует летом употреблять зелень, фрукты и ягоды.

Ранее сайт kp.ru сообщил, что российский нутрициолог Ксения Чёрная в своём Telegram-канале рассказала, как не допустить застоя лимфы, выводящей из организма токсины и яды.